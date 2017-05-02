Эксперты заявили о разнице тарифов ОМС в регионах РФ в разы

Из-за этого жители одних городов получают менее качественную медпомощь, чем других.

Эксперты фонда «Здоровье» установили, что в различных субъектах РФ тарифы медуслуг, предоставляемых за счет обязательного медицинского страхования (ОМС), различаются в разы, что приводит к неравенству в качестве оказываемой жителям помощи.

Как сообщает газета «Известия» , прием терапевта в Москве стоит 108 рублей, а в Петербурге — 364. А в 2016 году тарифы на первичный прием терапевта в Санкт-Петербурге составлял 355 рублей, что в 3,5 раза выше, чем в Москве — 108 рублей. Прием хирурга стоил в Петербурге 364 рубля, а в Москве — 56 рублей, что в 6,5 раз ниже.

Кроме этого, амбулаторное посещение уролога в целях профилактики в Ульяновской области ниже в 5,3 раза, чем в Башкирии, кардиолог в Ульяновске стоит в 1,4 раза меньше, чем в Уфе (681 против 979 рублей).

— Причина в том, что на федеральном уровне отсутствуют единые принципы формирования финансового обеспечения базовой программы ОМС, а также полного тарифа на оплату медицинской помощи, — сказал директор фонда «Здоровье», член Общественной палаты РФ Эдуард Гаврилов.

Пояснения ситуации «Известиям» дали в Минздраве, где указали на отсутствие единых подходов к формированию нормативов медицинской помощи, а также ряд других факторов.