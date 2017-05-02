Скутерист пытался подкупить полицейского

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя села Троицкое, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия, 27 апреля 2017 года подозреваемый, неоднократно управлявший скутером в состоянии алкогольного опьянения и привлекавшийся за это к административной ответственности, а впоследствии за нарушение правил дорожного движения ставший фигурантом уголовного дела, передал дознавателю ОМВД России по Липецкому району 10 тысяч рублей. Взятка предназначалась полицейскому за прекращение уголовного преследования. Во время передачи денег взяткодатель был задержан.

На стадии предварительного следствия вину в совершении преступления подозреваемый признал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Установлено, что он ранее судим за кражу и грабеж. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 8 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.