Общество

40 минут назад

В Липецке выступят «Кошки в лукошке»

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#выставка #животные #концерт
В Липецке выступят «Кошки в лукошке»

Театр животных посетит парк Победы.

Выступление воронежского театра животных «Кошки в лукошке» состоится в парке Победы. Как сообщают организаторы мероприятия, концерт запланирован на главной эстраде рекреационной зоны.

Концерт с участием дрессированных животных станет частью более крупного события — национальной выставки собак всех пород с присуждением титулов и званий «Звезды Черноземья — 2017». Старт программы запланирован на 14 часов 6 мая.

Кроме того, в рамках соревнования и театрализованного представления состоится раздача брошенных животных, находящихся под патронажем частного приюта Липецка.
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#выставка #животные #концерт

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