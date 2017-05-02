В Липецке выступят «Кошки в лукошке»

Театр животных посетит парк Победы.

Выступление воронежского театра животных «Кошки в лукошке» состоится в парке Победы. Как сообщают организаторы мероприятия, концерт запланирован на главной эстраде рекреационной зоны.



Концерт с участием дрессированных животных станет частью более крупного события — национальной выставки собак всех пород с присуждением титулов и званий «Звезды Черноземья — 2017». Старт программы запланирован на 14 часов 6 мая.



Кроме того, в рамках соревнования и театрализованного представления состоится раздача брошенных животных, находящихся под патронажем частного приюта Липецка.