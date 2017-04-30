Общество

20 минут назад

В Липецкой области минимальное количество бедных

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#бедность #рейтинг
В Липецкой области минимальное количество бедных

Росстат опубликовал официальную информацию для оценки деятельности руководителей областей, регионов и краев Российской федерации.

Согласно этим данным, доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2015 году в Российской Федерации составила 13,3 %.

По 2016 году данные по России в целом не приведены, только по регионам.

Так, в 2016 году в Северо-Западном округе доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составила 17,3 %, в Ленобласти – 10,1 %, в Петербурге – 8,1 %.

Максимальное число бедных граждан – в Калмыкии – 31,9 %, Ингушетии – 30,7 %, Республике Тыва – 43,8.

Всего же в России в 11 из 102 регионах (то есть в одном из 10) пятая часть жителей (более 20 %) получают доходы менее прожиточного минимума.

Минимальное число бедных – в Белгородской области - 7,9 %, Липецкой области – 8,9 %, Москве – 9 %, Воронежской области - 9,4 %, Петербурге – 8,1 %, Татарстане – 7,4 %, Нижегородской области – 9,7 %, Ямало-Ненецком АО – 8,2 %, Сахалинской области – 9,5 %, Курской области – 9,9 %, сообщает "Маяк".

1 86
#бедность #рейтинг

Комментарии (2)

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Ага

20 секунд назад
Верим ...верим...смотря откуда смотреть и на кого...нищета поголовная...
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Полный РАЙ.

11 минут назад
Нищих и бедных нет. Зарплаты самые высокие. Чиновники самые порядочные и мзду не берут и не воруют. В Липецке РАЙ.
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