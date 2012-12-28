СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ
СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ
Общество
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сегодня, 08:01
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В Ельце начали сборку понтонного моста
Аргамаченскую и Засосенскую часть города традиционно на весенне-летний период свяжет понтонная переправа.
«Конструкция состоит из деревянных настилов, под которыми установлены металлические рамы с бочками. После сборки переправы ее сплавят к месту установки, где закрепят с помощью тросов и якорей. Мост соединит Засосенскую и Аргамаченскую части города. Переправа будет работать до наступления холодов», — рассказали в администрации города.
Понтонную переправа через Быструю Сосну наводят ежегодно. Ранее понтонные бочки были металлическими, теперь пластиковые — они долговечнее, практичнее и легче.
Видео: t.me/elets_adm
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