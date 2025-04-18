На Соколе «Танк» врезался в две машины и перевернулся

Авария произошла на улице Кочеткова.

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На улице Кочеткова, на «пятачке» у магазинов и ларьков, свернувший с улицы Баумана внедорожник «Танк» врезался в «Тойоту», затем продолжил движение, ударил припаркованную у киоска «Ладу». Задета также оказалась стоявшая рядом с новенькой «Ладой», еще без номеров, «Киа».Слегка пострадали двое мужчин, стоявшие у киоска. У одного ссадина на коленке. Второй без видимых повреждений, и как он сам выразился, получил «легкие телесные». Он же первым пришел на помощь водителю и пассажирке «Танка», помог выбраться им из салона.