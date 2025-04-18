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Происшествия
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53 минуты назад
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На Соколе «Танк» врезался в две машины и перевернулся
Авария произошла на улице Кочеткова.
Слегка пострадали двое мужчин, стоявшие у киоска. У одного ссадина на коленке. Второй без видимых повреждений, и как он сам выразился, получил «легкие телесные». Он же первым пришел на помощь водителю и пассажирке «Танка», помог выбраться им из салона.
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