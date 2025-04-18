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868
53 минуты назад
12

На Соколе «Танк» врезался в две машины и перевернулся

Авария произошла на улице Кочеткова.

На улице Кочеткова, на «пятачке» у магазинов и ларьков, свернувший с улицы Баумана внедорожник «Танк» врезался в «Тойоту», затем продолжил движение, ударил припаркованную у киоска «Ладу». Задета также оказалась стоявшая рядом с новенькой «Ладой», еще без номеров, «Киа».

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Слегка пострадали двое мужчин, стоявшие у киоска. У одного ссадина на коленке. Второй без видимых повреждений, и как он сам выразился, получил «легкие телесные». Он же первым пришел на помощь водителю и пассажирке «Танка», помог выбраться им из салона.
ДТП
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
7 минут назад
Там вон на своих двоих в лого падают.
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василек
9 минут назад
это тойота ударила танк ее номерной знак остался на заднем правом колесе
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Гостья
12 минут назад
Из сегодняшних новостей 2 ДТП с кульбитами, а асфальт сухой. Это как надо уметь управлять транспортом?
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Эксперт
14 минут назад
Скорее всего водитель был пьян и уже успел отметить пасху в машине пока ехал.
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Это
19 минут назад
Танкетка.
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Домашний козлик
29 минут назад
Танк оксзался вовсе не танк
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Автохам
36 минут назад
Бывает...
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пешеход
41 минуту назад
Уже киоски начали мешать водятлам,смех да и только.
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Антибиотик
41 минуту назад
Какой танк, это китаец, не вводите людей в заблуждение
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Сокол
47 минут назад
Жаль владельца Весты! Не пошла, надо продовать.
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Пиши-Читай
41 минуту назад
ПродАвать
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Весело
34 минуты назад
ПродАвать Как не назови а невесело
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