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сегодня, 09:22
5

Липчанин украл велосипед у соседки

Похищенный байк он сдал в ломбард.

30-летняя жительница Липецка обратилась в полицию с заявлением о пропаже велосипеда из подвала дома на улице Юношеской. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Полицейские быстро выяснили, что к краже причастен сосед потерпевшей. Мужчина сознался в содеянном и объяснил, что решился на кражу, увидев в подвале незапертый велосипед.

Похищенный байк он сдал в ломбард всего за 7 тысяч рублей. Велосипед уже вернули владелице.

В отделе полиции № 2 возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

«На время следствия мужчине избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Если его вина будет доказана, 30-летнему липчанину грозит до 5 лет лишения свободы», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.


кража
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Отличный план
19 минут назад
Надёжный, как швейцарские часы
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Пешеход
31 минуту назад
Купил велосипед, купи гараж
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Blondi
54 минуты назад
На Сырском Руднике очень мало городских веб камер.
Ответить
Неплохо
сегодня, 09:39
Так за велосипед получить
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За людей
42 минуты назад
Меньше дают.
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