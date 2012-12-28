СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ
СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ
Происшествия
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сегодня, 09:22
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Липчанин украл велосипед у соседки
Похищенный байк он сдал в ломбард.
Полицейские быстро выяснили, что к краже причастен сосед потерпевшей. Мужчина сознался в содеянном и объяснил, что решился на кражу, увидев в подвале незапертый велосипед.
Похищенный байк он сдал в ломбард всего за 7 тысяч рублей. Велосипед уже вернули владелице.
В отделе полиции № 2 возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
«На время следствия мужчине избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Если его вина будет доказана, 30-летнему липчанину грозит до 5 лет лишения свободы», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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