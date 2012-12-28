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Общество
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40 минут назад
Освящать куличи в липецких храмах будут весь субботний день
В храмах Липецка освящение Пасхальной снеди будет проходить с раннего утра до поздней ночи.
В Троицком храме на Соколе освящение куличей и прочей Пасхальной снеди начнется на час раньше и завершится на час позже - с 8 утра до 20 часов вечера. В Преображенском храме с 7 часов утра и до 23 часов. В храме Всех Святых на Водопьянова с 7 утра и до 20 часов. В храме Сергия Радонежского на Московской - с 9 утра и до 20.00.
Праздничная служба в храмах начнется ровно в полночь с 19 на 20 апреля.
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