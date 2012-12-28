Освящать куличи в липецких храмах будут весь субботний день

В храмах Липецка освящение Пасхальной снеди будет проходить с раннего утра до поздней ночи.

Как сообщается в Telegram-канале липецкого кафедрального Христорождественского собора, в течении всего субботнего дня 19 апреля с 9: 00 до 19:00 без перерыва будет освящение Пасхальной снеди.В Троицком храме на Соколе освящение куличей и прочей Пасхальной снеди начнется на час раньше и завершится на час позже - с 8 утра до 20 часов вечера. В Преображенском храме с 7 часов утра и до 23 часов. В храме Всех Святых на Водопьянова с 7 утра и до 20 часов. В храме Сергия Радонежского на Московской - с 9 утра и до 20.00.Праздничная служба в храмах начнется ровно в полночь с 19 на 20 апреля.