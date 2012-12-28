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16 минут назад

Нападающего «Металлурга» дисквалифицировали

Правда, всего на одну игру, а могли - на длительный срок.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС принял решение дисквалифицировать нападающего «Металлурга» Михаила Агеева всего на одну игру.

Липчане настаивали на невиновности и полной реабилитации своего форварда, удалённого с поля в прошлой игре в Волгограде.

В компенсированное время Агеев боролся за мяч в чужой штрафной, задел вратаря и увидел перед собой красную карточку. Однако на видеоповторе видно, что в действиях липчанина отсутствует всякий злой умысел, он первым касается мяча и лишь затем происходит контакт с голкипером, который с не меньшей страстью бежал навстречу форварду.


КДК приняло решение «ни нашим, ни вашим». Если бы действительно имело место нападение на вратаря, то дисквалификация исчислялась бы несколькими играми.

Таким образом Агеев не поможет команде в сегодняшнем матче в Москве со «Строгино», но будет в строю к следующей игре в воскресенье, 27 апреля, на своём поле в одним из фаворитов сезона «Динамо» (Санкт-Петербург).
Футбол
«Металлург»
Михаил Агеев
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