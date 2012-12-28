Нападающего «Металлурга» дисквалифицировали

Правда, всего на одну игру, а могли - на длительный срок.

В компенсированное время Агеев боролся за мяч в чужой штрафной, задел вратаря и увидел перед собой красную карточку. Однако на видеоповторе видно, что в действиях липчанина отсутствует всякий злой умысел, он первым касается мяча и лишь затем происходит контакт с голкипером, который с не меньшей страстью бежал навстречу форварду.





