СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ
СК: подросток получил несовместимую с жизнью травму при попытке взобраться на скальный выступ
Общество
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13 минут назад
В Елец прибыл «Поезд Победы»
В городе воинской славы он будет находится два дня.
В вагонах «Поезда Победы», поезда-музея, размещена иммерсивная выставка о Великой Отечественной войне. 19 и 20 апреля жители и гости города смогут бесплатно посетить экспозицию, посвящённую событиям Великой Отечественной войны. Но для этого необходимо было зарегистрироваться на официальном сайте проекта.
В музее на колесах помощью современных технологий создаётся эффект полного погружения в историю. Экспозиция включает 10 тематических вагонов, каждый из которых посвящён ключевым событиям войны. В 2023 году выставка пополнилась новым вагоном, рассказывающим о Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском процессах, раскрывших миру преступления нацизма.
В 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив была запущена интерактивная версия экспозиции, включающая 79 панорам с эффектом присутствия, 158 интерактивных элементов, 159 оцифрованных фотографий экспонатов, встроенные видеоэкраны и проекторы.
Елец вошёл в историю Великой Отечественной войны благодаря Елецкой наступательной операции (6–16 декабря 1941 года), ставшей одной из первых крупных побед Красной Армии. В 2007 году городу присвоено звание «Город воинской славы».
Липецк также внес огромный вклад в Победу: липецкие заводы выпускали до 3 тысяч снарядов в день, ремонтировали танки. На фронт ушли 46 тысяч Липецка и района, более 10 тысяч награждены орденами и медалями, 160 стали Героями Советского Союза и России.
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