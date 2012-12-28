В городе воинской славы он будет находится два дня.

В вашем браузере отключен JavaScript

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Ельца, сегодня в 8 часов утра в Елец прибыл «Поезд Победы».В вагонах «Поезда Победы», поезда-музея, размещена иммерсивная выставка о Великой Отечественной войне. 19 и 20 апреля жители и гости города смогут бесплатно посетить экспозицию, посвящённую событиям Великой Отечественной войны. Но для этого необходимо было зарегистрироваться на официальном сайте проекта.В музее на колесах помощью современных технологий создаётся эффект полного погружения в историю. Экспозиция включает 10 тематических вагонов, каждый из которых посвящён ключевым событиям войны. В 2023 году выставка пополнилась новым вагоном, рассказывающим о Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском процессах, раскрывших миру преступления нацизма.В 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив была запущена интерактивная версия экспозиции, включающая 79 панорам с эффектом присутствия, 158 интерактивных элементов, 159 оцифрованных фотографий экспонатов, встроенные видеоэкраны и проекторы.Елец вошёл в историю Великой Отечественной войны благодаря Елецкой наступательной операции (6–16 декабря 1941 года), ставшей одной из первых крупных побед Красной Армии. В 2007 году городу присвоено звание «Город воинской славы».Липецк также внес огромный вклад в Победу: липецкие заводы выпускали до 3 тысяч снарядов в день, ремонтировали танки. На фронт ушли 46 тысяч Липецка и района, более 10 тысяч награждены орденами и медалями, 160 стали Героями Советского Союза и России.