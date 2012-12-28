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13 минут назад

В Елец прибыл «Поезд Победы»

В городе воинской славы он будет находится два дня.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Ельца, сегодня в 8 часов утра в Елец прибыл «Поезд Победы».

В вагонах «Поезда Победы», поезда-музея, размещена иммерсивная выставка о Великой Отечественной войне. 19 и 20 апреля жители и гости города смогут бесплатно посетить экспозицию, посвящённую событиям Великой Отечественной войны. Но для этого необходимо было зарегистрироваться на официальном сайте проекта.

В музее на колесах помощью современных технологий создаётся эффект полного погружения в историю. Экспозиция включает 10 тематических вагонов, каждый из которых посвящён ключевым событиям войны. В 2023 году выставка пополнилась новым вагоном, рассказывающим о Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском процессах, раскрывших миру преступления нацизма.

В 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив была запущена интерактивная версия экспозиции, включающая 79 панорам с эффектом присутствия, 158 интерактивных элементов, 159 оцифрованных фотографий экспонатов, встроенные видеоэкраны и проекторы.

Елец вошёл в историю Великой Отечественной войны благодаря Елецкой наступательной операции (6–16 декабря 1941 года), ставшей одной из первых крупных побед Красной Армии. В 2007 году городу присвоено звание «Город воинской славы».

Липецк также внес огромный вклад в Победу: липецкие заводы выпускали до 3 тысяч снарядов в день, ремонтировали танки. На фронт ушли 46 тысяч Липецка и района, более 10 тысяч награждены орденами и медалями, 160 стали Героями Советского Союза и России.
Поезд Победы
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