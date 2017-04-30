И все-таки - Липкая область?

По производству сахара Липецкая область закрепилась в пятерке лидеров

Как известно, в каждой шутке только доля шутки. Иван Ургант в своей передаче предложил переименовать Липецкую область - в Липкую. Правда повод нашел для этого не самый подходящий - аварию на заводе соков, где едва не погибли люди, и разлившиеся миллионы литров сока по Лебедяни. И шутка, что называется - не пошла.Может быть шоумену стоило бы подождать до обнародования данных Росстата по производству сахара в стране по итогам прошлого года, и тогда он имел бы полное моральное право называть такие регионы липкими.Согласно Росстату, в 2016 году сахарную свеклу возделывали 25 регионов, валовой сбор составил рекордные 51,4 млн т. Больше всего — почти 10 млн т — произвел Краснодарский край, на втором месте с 5,8 млн т Воронежская область, в Курской области урожай составил около 5,6 млн т, в Липецкой — 5,1 млн т. Замыкает пятерку лидеров Тамбовская область, собравшая 4,5 млн т сахарной свеклы. Таким образом, на долю топ-5 пришлось 60% общего валового сбора в стране.

По данным Минсельхоза, в 2016 календарном году заводы Краснодарского края произвели около 1,3 млн т сахара — это лучший результат в стране. Второе место заняла Воронежская область с 767,7 тыс. т, третье — Липецкая область (716,7 тыс. т). Четвертый результат по объему производства сахара показала Тамбовская область (627,2 тыс. т), пятой стала Курская область (445,6 тыс. т), сообщил сегодня agroinvestor.ru.

Фото: latifundist.com