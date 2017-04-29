Рыба в Дону «объелась» лебедянским соком

Голавля буквально "тошнит" напитком

«Добрый вечер, хотел бы к дебатам про слив сока в Дон добавить некоторую информацию. Сегодня, в Донском, поймал 3 голавлей, из каждого из горла вываливалась розовая кашица с твердыми вкраплениями. Это не прикормка, цвет ярко розовый, и они просто объелись её, при малейшем нажатии все вываливалось через горло…», сообщает один из рыбаков в сообществе «Рыбалка в Липецкой области».

К слову, разлившийся после аварии на заводе «Пепсико» в Лебедяни сок, тысячи тонн которого попали и реку Дон, вызвали бурные дебаты у местных рыбаков. Однако после обсуждений все единодушно пришли к выводу, что если человеку нет вреда от сока, то с рыбой не должно его случиться и подавно.

Впрочем, природоохранные структуры и экологи пока подтверждают доводы рыбаков.

Фото: vk.com/fishing48region