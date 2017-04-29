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сегодня, 22:46

Рыба в Дону «объелась» лебедянским соком

4 800
#обрушение склада Pepsico #рыба #экология #
4
Рыба в Дону «объелась» лебедянским соком

Голавля буквально "тошнит" напитком

«Добрый вечер, хотел бы к дебатам про слив сока в Дон добавить некоторую информацию. Сегодня, в Донском, поймал 3 голавлей, из каждого из горла вываливалась розовая кашица с твердыми вкраплениями. Это не прикормка, цвет ярко розовый, и они просто объелись её, при малейшем нажатии все вываливалось через горло…», сообщает один из рыбаков в сообществе «Рыбалка в Липецкой области».

К слову, разлившийся после аварии на заводе «Пепсико» в Лебедяни сок, тысячи тонн которого попали  и реку Дон, вызвали бурные дебаты у местных рыбаков. Однако после обсуждений все единодушно пришли к выводу, что если человеку нет вреда от сока, то с рыбой не должно его случиться и подавно.

Впрочем, природоохранные структуры и экологи пока подтверждают доводы рыбаков. 

Фото: vk.com/fishing48region
4 800
#обрушение склада Pepsico #рыба #экология #
4

Комментарии (4)

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Кто

18 минут назад
Сказал что он безопасен для человека? Фото бочек в которых приходит концентрат и откуда выложете
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для кстати

45 минут назад
Ну ведь как хитро сказали:данный склад строили иностранные граждане. Даже не стали говорить как обычно, что это граждане из стран ближнего зарубежья.
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кстати

58 минут назад
скорей всего таджики строили склад как сейчас строят -ничего удивительного
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ПЕРЕЦ

сегодня, 22:53
долбоящер, это икра
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