Липчане напуганы всплывшей в реке Воронеж тушей

Животное всплыло уже давно, но тушу никто не убирает.

Липчане напуганы всплывшей в реке Воронеж в районе Ниженки тушей неизвестного животного. - Мы уже несколько недель пытаемся достучаться до всех инстанций, - рассказала GOROD48 жительница улицы Чапаева Татьяна Молодова. - В воде лежит труп! Это тело косули или огромной собаки - сейчас не разберешь, торчит кусок туловища, покрытого шерстью. Но дело в том, что начинается купальный сезон - ниже по течению и пляж, и дамба. А туша надулась, всплыла! Куда мы только не обращались с просьбой вытащить мертвое животное из воды: и в МЧС, и в полицию, и в службу по отлову бродячих животных. Но все говорят: не наш профиль! А животное вообще неизвестно от чего умерло, и вся эта зараза попадает прямиком в воду!