Происшествия

сегодня, 16:23

В Грязях сгорело здание амбулатории

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#пожар
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В Грязях сгорело здание амбулатории

Пожар тушили всю ночь.

Как сообщает " Первый Грязинский Портал", в сгоревшем ночью здание на улице Крайней в Грязях находилась амбулатория. По словам очевидцев, возгорание началось со второго этажа.  

Пламя тушили несколько часов, окончательно возгорание было ликвидировано 06:00.  Вор время ликвидации возгорания пламя чуть не перекинулось на соседнее здание. 

фото  "Первый Грязинский Портал".
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#пожар
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Комментарии (1)

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