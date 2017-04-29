Происшествия
сегодня, 16:23
В Грязях сгорело здание амбулатории
Пожар тушили всю ночь.
Как сообщает " Первый Грязинский Портал", в сгоревшем ночью здание на улице Крайней в Грязях находилась амбулатория. По словам очевидцев, возгорание началось со второго этажа.
Пламя тушили несколько часов, окончательно возгорание было ликвидировано 06:00. Вор время ликвидации возгорания пламя чуть не перекинулось на соседнее здание.
фото "Первый Грязинский Портал".
Пламя тушили несколько часов, окончательно возгорание было ликвидировано 06:00. Вор время ликвидации возгорания пламя чуть не перекинулось на соседнее здание.
фото "Первый Грязинский Портал".
ЖОРА