Происшествия
сегодня, 14:48
Под Липецком произошла серьезная авария
На трассе «Липецк-Усмань» столкнулись «ВАЗ-2107» и «Ниссан».
Сегодня в 12:42 у села Фащевка Грязинского района на трассе «Липецк-Усмань»столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «Ниссан».
Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, для ликвидации последствий аварии понадобилась помощь спасателей. В результате ДТП есть пострадавшие, доставлены в больницу.
Еще одна авария произошла сегодня днем на дороге Лев-Толстой-Гагарино. Водитель автомобиля «ВАЗ 2115» не справился с управлением и машина перевернулась.Водитель получил травмы и был доставлен в больницу.
Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, для ликвидации последствий аварии понадобилась помощь спасателей. В результате ДТП есть пострадавшие, доставлены в больницу.
Еще одна авария произошла сегодня днем на дороге Лев-Толстой-Гагарино. Водитель автомобиля «ВАЗ 2115» не справился с управлением и машина перевернулась.Водитель получил травмы и был доставлен в больницу.
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