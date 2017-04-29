Происшествия

сегодня, 14:48

Под Липецком произошла серьезная авария

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#авария #ДТП
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Под Липецком произошла серьезная авария

На трассе «Липецк-Усмань» столкнулись «ВАЗ-2107» и «Ниссан».

Сегодня в 12:42 у села Фащевка Грязинского района на трассе «Липецк-Усмань»столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «Ниссан».

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, для ликвидации последствий аварии понадобилась помощь спасателей. В результате ДТП есть пострадавшие, доставлены  в больницу.

Еще одна авария произошла сегодня днем на дороге Лев-Толстой-Гагарино. Водитель автомобиля «ВАЗ 2115» не справился с управлением и машина перевернулась.Водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

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#авария #ДТП
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Комментарии (3)

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гость

22 минуты назад
Сухой асфальт.Видимо последствия пьяной пятницы.В Германии пьяным за рулем поймают,заставят проходить даун-тест.Там считают,что пьяный за рулем-психически больной человек,его нужно лечить в дурке.
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Факт

28 минут назад
Долетались до могилы и горе близким
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кум

сегодня, 15:10
три человека погибли
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