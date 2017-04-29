Под Липецком произошла серьезная авария

На трассе «Липецк-Усмань» столкнулись «ВАЗ-2107» и «Ниссан».

Сегодня в 12:42 у села Фащевка Грязинского района на трассе «Липецк-Усмань»столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «Ниссан».Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, для ликвидации последствий аварии понадобилась помощь спасателей. В результате ДТП есть пострадавшие, доставлены в больницу.Еще одна авария произошла сегодня днем на дороге Лев-Толстой-Гагарино. Водитель автомобиля «ВАЗ 2115» не справился с управлением и машина перевернулась.Водитель получил травмы и был доставлен в больницу.