В селах Тербунского района сажают деревья в память павших в Великой Отечественной войне

В каждом сельском поселении района жители приняли участие в акции «Живая память», которая заключалась в разбивке парков в память об односельчанах, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Количество посаженных в парке деревьев соответствовало количеству погибших односельчан. Деревья высаживали в каждом сельском поселении.

Инициатором акции «Живая память» выступил глава района Сергей Барабанщиков и жители с радостью отозвались на это предложение. «Люди от умиления плакали, когда мы приглашали их», - рассказывает глава сельской администрации Озёрок Л.Н. Батищева. – Пришли дети, пришли взрослые, труженики тыла принимают участие, дети войны. И.М. Ушаков, который войну встретил ребёнком, а сегодня его смело можно назвать одним из старейших жителей нашего поселения, сажает деревья рядом с молодёжью».



Глава Новосильской сельской администрации В.М. Панарин, перечисляя, какие породы деревьев и кустарников посадили в парке у памятника односельчанам, не вернувшимся с войны, и у храма, говорит о том, что Т.Д. Трунова принесла в дополнение к саженцам приобретённым администрацией саженцы вербы. Глава Солдатского поселения Е.П. Зуева выражает благодарность школьникам, взрослому населению села, группе МЧС под руководством начальника караула Ю.Н. Краснёнкова за оперативную работу по разбивке парка.



В Покровском перед началом работы прошла акция «Георгиевская ленточка», которую организовала Г.В. Клевцова», - рассказывает глава поселения Е.Г. Кокоткина.



Глава Тульского сельского поселения В.С. Садилина подытоживает результаты акции: «Посадили аллею сосен у памятника погибшим односельчанам, берёзовую аллею от памятника в сторону школы, липу, рябину – у ПЦКД, так получился новый парк, парк памяти». «319 деревьев, что с сегодняшнего дня будут расти вдоль берега реки Олымчик в Урицком, - рассуждает глава поселения Л.Д. Богатырёва, - будут напоминать, какой ценой завоёван мир».



В Кургано-Головинском поселении жители единодушно решили: парк «Живая память», - сообщает глава А.И. Крючков, - заложить у братской могилы».



«А у нас сегодня деревья и кустарники сажали не только местные жители, школьники средней школы и интерната, директор интерната С.Н. Демидов, пенсионерка В.И. Фалина, но и дорогие гости, которые приехали в канун Дня Победы из далёкой Башкирии. Не зарастает дорога памяти. Едут благодарные потомки храбрых воинов 112 Башкирской кавалерийской дивизии той дорогой, что прошли в годы войны их предки. В числе участников акции «Живая память» внучатый племянник геройски погибшего в д. Лобановка командира 294 кавалерийского полка майора Г.А. Нафикова Р. Нафиков и его земляки из Миякинского района», - с какой-то особой гордостью говорит глава сельского поселения Вторых Тербунов С.С. Хромых.



В Борках, по сообщению главы поселения В.И. Жинкина, парк разбит у памятного знака, напоминающего, о военном лихолетье, о героизме народа. В центре Казинки в память о погибших односельчанах, как сообщает глава В.В. Ларионов, высажены каштаны, рябины, тополь. Дружно всем селом с активным участием школьников и учителей сажали деревья у памятника односельчанам, соединяя ранее заложенный парк с вновь посаженным, большеполянцы, выбравшие место памяти под руководством главы поселения Л.А. Есауловой.



Напротив школы в Вислой Поляне посадили в ходе акции «Живая память», по сообщению главы поселения Л.Н. Чекмарёвой, сосну, рябину, красный дуб. «В Берёзовском поселении парк памяти заложили на центральной усадьбе и в Ивановке», - говорит А.И. Сухачёв. В Заречном, сообщил глава поселения С.И. Миндолин, выбрали для парка центральную площадь у сельской администрации.



«Тербунское поселение самое многочисленное, да и по территории значительно отличается от других поселений, поэтому и работать вышло много желающих», - говорит глава поселения И.В. Черникова. С утра в Тербуны съехалась молодёжь со всего района и под руководством специалиста отдела культуры, физкультуры, спорта и молодёжной политики администрации района А.Г. Щетинина организовала молодёжную акцию.



5906 жизней ушедших на фронт жителей Тербунского района не досчитались земляки по окончании Великой Отечественной войны. Тербунский парк численностью в 5906 деревьев и кустарников стане живой памятью о геройски погибших земляках", сообщили в администрации Тербунского района.