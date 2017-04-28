Два предприятия оштрафовали за оборот алкоголя с поддельными марками

В каждом случае штрафы превышают 200 тысяч рублей.

На этой неделе Советским районным судом Липецка ООО «Рождественский» и ООО «Корзинка» были привлечены за оборот алкогольной продукции с поддельными ФСМ к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 230 000 рублей и 220 000 рублей соответственно.



Основанием для привлечения к ответственности явился факт оборота алкогольной продукции с полностью поддельными федеральными специальными марками в принадлежащих вышеуказанным организациям магазинах, что было подтверждено заключением эксперта АО «Гознак».



По факту нарушения ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ Управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкйо области были составлены протоколы об административном правонарушении, материалы направлены в суд.



Следует отметить, что ООО «Рождественский» уже трижды было привлечено к ответственности за реализацию алкогольной продукции с поддельными марками, ООО «Корзинка» – дважды.



Особо примечательно, что во всех случаях в обороте у организаций была выявлена водка «Калина красная» емк. 0,5 л, крепостью 40%, д.р. 15.12.2014 г. производитель «Антарес» с поддельными ФСМ.



- ООО «Рождественский» и ООО «Корзинка» не предприняло мер, направленных на недопущение нарушения закона, обеспечение экономических интересов государства и защиту прав потребителей алкогольной продукции, и после первичного привлечения к административной ответственности продолжали противоправное поведение, - отмечает управление потребрынка. - А выявление в обороте обществ алкогольной продукции одноименного наименования, объема, даты розлива, производителя однозначно свидетельствует о том, что обществами не было предпринято каких либо усилий, чтобы провести дополнительную ревизию алкогольной продукции, находящейся в продаже в обособленных подразделениях общества. Поведение вышеуказанных организаций свидетельствует о явном, злостном и пренебрежительном отношении к исполнению возложенных на них публично-правовых обязанностей по соблюдению запретов и ограничений, действующих в отношении оборота алкогольной продукции.



Напоминаем, что в соответствии с пунктом 6 статьи 12 Закона № 171-ФЗ за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие, в том числе розничную продажу, и рекомендует более тщательно отбирать закупаемую алкогольную продукцию организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции.



На собственника алкогольной продукции возложена обязанность, в частности, самостоятельной проверки сведений об алкогольной продукции, нанесенных на федеральные специальные марки и проводить визуальный осмотр марки, а также с использованием доступа к информационным ресурсам Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.



ФСМ служит подтверждением соответствия алкогольной продукции установленным требованиям качества и безопасности.