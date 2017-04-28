В Липецкой области обнаружили свалку

Отходы складируются населением на необорудованной площадке временного хранения, не отвечающей требованиям законодательства.

При проведении плановой выездной проверки в отношении администрации сельского поселения Ищеинский сельсовет Краснинского муниципального района Липецкой области РФ отделом земельного надзора Управления Россельхознадзора по Липецкой области установлено, что на территории сельского поселения Ищеинский сельсовет для сбора ТКО имеется 78 контейнеров, но с 2009 года образующиеся отходы складируются населением на необорудованной площадке временного хранения, не отвечающей требованиям законодательства, без твердого покрытия. В ходе проверки выявлен факт перекрытия плодородного слоя почвы абиотическим наносом (в т.ч. отходами ТКО) на площади не менее 0,06 га, что является составом административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 8.6 КоАП РФ. В адрес администрации сельского поселения Ищеинский сельсовет выдано предписание об устранении выявленных нарушений.



В сельском поселении проведена работа по формированию двух земельных участков из числа невостребованных земельных долей площадью 142,2 га и 98,5 га, которые проданы сельхозтоваропроизводителям. Земельный участок площадью 151 га на момент проверки находится в стадии оформления в собственность сельсовета.



При проверке администрации сельского поселения Ищеинский сельсовет Краснинского муниципального района Липецкой области РФ установлено неисполнение полномочий органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения, а именно – разработке и реализации местных программ использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, предусмотренных ч.1 ст.11, ст.13 Земельного Кодекса РФ. По данному факту Управлением Россельхознадзора по Липецкой области выдано предписание по соблюдению требований земельного законодательства РФ в сфере обеспечения плодородия почв.



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