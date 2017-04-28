В России

58 минут назад

Два миллиона граждан не смогут покинуть страну на праздники из-за долгов

82
#долги
Два миллиона граждан не смогут покинуть страну на праздники из-за долгов

Препятствием для выезда является наличие задолженности выше 10 тыс. рублей.

Более 2 млн граждан России не смогут выехать за границу на майские праздники из-за наличия долгов. В прошлом году таковых насчитывалось всего 1,2 млн.

Как сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), этот показатель на 59% больше, чем за три месяца прошлого года.

40% «невыездных» имеют просроченные кредиты банкам, 20% являются неплательщиками алиментов, 10% не заплатили налоги или штрафы ГИБДД, 5% не смогли вовремя рассчитаться за услуги ЖКХ.

Российское законодательство предусматривает ограничения в свободе передвижения для тех, кто имеет долги. Так, на границе обязаны остановить тех, кто имеет задолженность более 10 тыс. рублей.

82
#долги

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