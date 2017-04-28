Липецкий авиацентр занял первое место в чемпионате Воздушно-космических сил

В числе участников соревнований были и женщины-военнослужащие.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, в Липецке на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России прошел чемпионат Воздушно-космических сил по стрельбе из штатного или табельного оружия.



Как сообщил GOROD48 помощник командира Липецкого авиацентра по информационному обеспечению Владимир Кахленко,

в соревнованиях, который проходили с 25 по 27 апреля, приняли участие 20 сборных команд объединений, соединений и частей Воздушно-космических сил со всей России, в каждой команде было по 8 человек, в том числе среди участников были военнослужащие-женщины.



Участники чемпионата соревновались по следующим дисциплинам: стрельба их автомата Калашникова (АК-1, АК-2, АКМ) из различных положений, стрельба из пистолета Макарова по неподвижным мишеням.



Открывали соревнования экипажи пилотажной группы «Соколы России», которые продемонстрировали фигуры высшего пилотажа.

По итогам соревнований среди объединений первое место заняла команда Ярославского высшего военного училища ПВО, среди соединений первое место заняла команда Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний (Липецк).Владимир Кахленко также добавил, что у авиацентра сегодня есть ещё один повод для гордости: полковник, начальник исследовательского отдела старший летчик-инструктор Александр Гостев был занесен на обновленную доску почета "Трудовая слава Липецкой области".