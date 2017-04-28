Жильцы начнут платить за чердаки и подвалы

Главный жилинспектор России Андрей Чибис дал коммунальным компаниям указание предъявлять жильцам счета за оплату электроэнергии на чердаках, в подвалах и нежилых помещениях.

Как пишет газета газета «Известия», Андрей Чибис дал такое распоряжение в официальном письме, адресованном региональным органам власти. В этом письме Чибис заявляет, что несмотря на несогласие Общественной палаты и комитета Госдумы по жилищной политике, новая строка, увеличившая счет за ЖКХ на 300-500 рублей, не исчезнет из квитанций.

В то же время Чибис признал, что не во всех регионах России верно производится расчет платежей за ОДН (общедомовые нужды). В ответ на соответствующие жалобы, жилинспектор направил региональным властям письмо, в котором разъяснил порядок расчета платежей.

«Имеют место случаи установления уполномоченными органами нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды с нарушениями правил №306… В этом случае уполномоченному органу следует незамедлительно принять меры по устранению нарушений действующего законодательства, а органам государственного жилищного надзора в рамках исполнения возложенных на них полномочий обеспечить надлежащий контроль», — указал Чибис.

Жилинспектор пояснил, что для оплаты жильцами должны учитываться площади площадок между квартирами, лестниц в подъездах, коридоров, тамбуров, холлов и вестибюлей, помещений консьержа (для многоквартирного дома), а также площадь чердаков и подвалов.

Эксперты отметили, что причиной роста платежей стала сколько не новая строчка об оплате, сколько неверный расчет площадей и другие факторы.



