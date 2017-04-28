Липецкие школы поддержали всероссийскую акцию, посвященную Евгению Евтушенко

С инициативой проведения уроков,посвященных Евтушенко, выступила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Как сообщает пресс-служба управления образованяи и науки Липецкой области, 3 мая в гимназии № 64 Липецка пройдет открытый урок, посвященный поэту Евгению Евтушенко. Учителя вместе со старшеклассниками подготовили вечер поэзии «Поэт в России – больше, чем поэт».

Напомним, Минобрнауки поддержало предложение московских учителей провести в школах уроки, посвященные поэту Евгению Евтушенко. Об этом сказала глава ведомства Ольга Васильева на расширенном заседании коллегии министерства.

- Ушел из жизни наш великий поэт Евтушенко, и мне очень приятно, что московские учителя обратились с просьбой, эта просьба, безусловно, поддержана, поддержана и Обществом русской словесности, о том, чтобы провести в московских школах уроки Евтушенко, – сказала министр.

Она подчеркнула, что уроки пройдут во всех школах России.

- Я думаю, это будет сделано во всех российских школах, потому что нет ни одного периода в истории нашей страны, о котором великий поэт не писал или в котором не участвовал, – заключила Васильева.

Евгений Евтушенко родился 18 июля 1932 года в семье геолога и поэта-любителя Александра Рудольфовича Гангнуса и Зинаиды Ермолаевны Евтушенко, геолога, актрисы, Заслуженного деятеля культуры РСФСР. Евгений Евтушенко был лауреатом Государственных премий СССР и РФ. В 1963 году он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Евтушенко – автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира. Он скончался на 85 году жизни 1 апреля 2017 года в Талсе (США).