Общество

11 минут назад

В Липецкой области состоится Кубок по лапте

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#лапта #кубок
В Липецкой области состоится Кубок по лапте

Спортсменов ждет приз от главы района.

Открытый турнир по русской лапте на Кубок главы администрации Усманского района пройдет 28 апреля в райцентре. Соревнования проводятся для популяризации лапты среди молодежи, выявления сильнейших спортсменов и комплектования сборной команды района.

Состязания пройдут на спортивной площадке на улице Воздвиженской. Начало в 12 часов. В соревнованиях участвуют учащиеся образовательных учреждений и студенты средних специальных учебных заведений, сообщает Центр событийного туризма Липецкой области.
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#лапта #кубок

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