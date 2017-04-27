В Липецкой области состоится Кубок по лапте

Спортсменов ждет приз от главы района.

Открытый турнир по русской лапте на Кубок главы администрации Усманского района пройдет 28 апреля в райцентре. Соревнования проводятся для популяризации лапты среди молодежи, выявления сильнейших спортсменов и комплектования сборной команды района.



Состязания пройдут на спортивной площадке на улице Воздвиженской. Начало в 12 часов. В соревнованиях участвуют учащиеся образовательных учреждений и студенты средних специальных учебных заведений, сообщает Центр событийного туризма Липецкой области.