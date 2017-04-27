Иван Ургант переименовал Липецкую область в Липкую

В "Вечернем Урганте" пошутили об аварии в Лебедяни.

Обрушение склада PepsiСo накануне стало поводом для шуток в программе "Вечерний Ургант". В самом начале программы в рубрике "Новости" Иван Ургант рассказал о том, что по улицам Лебедяни разлилось несколько тонн сока.



- Неприятная новость, связанная с аварией, пришла к нам из Липецкой области. Несколько тонн сока, разлившегося во вторник в результате обрашения склада экспериментального консервного завода "Лебедянский", стекают по улицам города Лебедянь в реку Дон, - сообщает прокуратура Липецкйо области, - отметил Иван Ургант. - И следующая новость: Липецкая область с сегодяншнего дян переименована в Липкую область. Сейчас готовится переиздание романа Михаила Шолохова с названием "Сладкий Дон". Свершилось пророчество Юрия Антонова: пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную, а на Томатной улице я постою в пюре... Я обращаюсь к местной администрации: это не авария, друзья, не думайте, что это авария - это удача. Не убирайте улицы! Дождитесь тёплой погоды: сок начнёт бродить. Падайте в лужи - и вот вам и День города!





