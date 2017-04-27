сегодня, 12:46
Центральные дороги Липецка разметят к 9 мая
В областном центре продолжаются работы по нанесению дорожной разметки. Как сообщили в управлении главного смотрителя города, она появится на проезжей части 160 улиц. В центре Липецка используют термопластик.
В центральной части города работы завершатся ко Дню Победы. Исключение составит только улица Советская. Здесь после праздников начнутся капитальные работы по замене полотна. На этой магистрали и еще целом ряде участков, которые будут ремонтировать в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», а также программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций, новая разметка появится после окончания работ. Наносить ее на остальных улицах Липецка продолжат до конца июня. Перед началом учебного года по традиции обновят разметку вблизи образовательных учреждений. Всего на эти цели из муниципального бюджета выделено порядка 14 млн. рублей.
Артурчик