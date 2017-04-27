Движение в Липецке вновь затруднит ремонт дорог

В Липецке продолжается масштабный ремонт дорог. Сегодня на улицах Заводская, Баумана и Водопьянова снимают верхний слой асфальта.

Как сообщили в управлении главного смотрителя города, на первых двух участках работы продлятся еще 2-3 дня. На Водопьянова новое покрытие может появиться уже к завтрашнему утру.



В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», а также программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций продолжаются работы на улицах Терешковой, Ангарская, 9 Мая, проспекте 60 лет СССР. Здесь смонтирован новый бортовой камень, началось фрезерование. На улице Терешковой укрепят подпорную стенку трамвайных путей в районе моста через Каменный лог.

На пересечении улиц Металлургов и Краснозаводской реорганизовано дорожное движение. Развязка приобрела форму треугольника. Теперь водителям, въезжающим в Липецк со стороны Усмани, приходится сначала уходить направо до кольца. Возможность прямого проезда в обратном направлении - с улицы Металлургов – сохранилась. В ближайшее время здесь появятся островки безопасности, обложенные бордюрным камнем и разметка – все это поможет водителям ориентироваться при проезде данного участка. Все работы планируется завершить в мае.

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка приносят извинения липчанам за доставленные неудобства, призывают водителей заранее выбирать альтернативные маршруты и с пониманием относиться к дорожным работам.