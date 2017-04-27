Общество

сегодня, 12:43

Движение в Липецке вновь затруднит ремонт дорог

7 455
#дорожные работы
Движение в Липецке вновь затруднит ремонт дорог

В Липецке продолжается масштабный ремонт дорог. Сегодня на улицах Заводская, Баумана и Водопьянова снимают верхний слой асфальта.

Как сообщили в управлении главного смотрителя города, на первых двух участках работы продлятся еще 2-3 дня. На Водопьянова новое покрытие может появиться уже к завтрашнему утру.

В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», а также программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций продолжаются работы на улицах Терешковой, Ангарская, 9 Мая, проспекте 60 лет СССР. Здесь смонтирован новый бортовой камень, началось фрезерование. На улице Терешковой укрепят подпорную стенку трамвайных путей в районе моста через Каменный лог.

На пересечении улиц Металлургов и Краснозаводской реорганизовано дорожное движение. Развязка приобрела форму треугольника. Теперь водителям, въезжающим в Липецк со стороны Усмани, приходится сначала уходить направо до кольца. Возможность прямого проезда в обратном направлении - с улицы Металлургов – сохранилась. В ближайшее время здесь появятся островки безопасности, обложенные бордюрным камнем и разметка – все это поможет водителям ориентироваться при проезде данного участка. Все работы планируется завершить в мае.

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка приносят извинения липчанам за доставленные неудобства, призывают водителей заранее выбирать альтернативные маршруты и с пониманием относиться к дорожным работам.

7 455
#дорожные работы

Комментарии (7)

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Липчанин

6 минут назад
Автоводитель, но ведь можно в требовании к выполнению работ при закупках указывать чтоб они выполнялись в ночное время или выходные дни.
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Автоводитель

13 минут назад
Сидор, потому что "ночные" дороже обходятся в зарплате
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Жители Липецка

28 минут назад
Извинения департамента дорожного хозяйства не принимаются
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Видел

32 минуты назад
на проспекте 60 лет СССР смонтирован невидимый бортовой камень.
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1

37 минут назад
Сидор, потому что это Липецк, здесь все не как у людей
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Липчанин

41 минуту назад
Надо было начать делать Циолковского в разгар рабочего времени и устроить дичайшие пробки!!! Зато в выходные отдыхали.
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Сидор

сегодня, 12:52
Зачем такие неудобства? Почему этим не занимаются вечером и ночью - как в Москве например.
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