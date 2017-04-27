Самые «сильные силовики» служат в ФСБ

В Липецке проходит Спартакиада силовых ведомств, впереди еще турниры по боксу и дзюдо

Во дворце спорта «Динамо» прошли соревнования по гиревому спорту в рамках областной Спартакиады среди сотрудников силовых ведомств.

На помост выходили представители шести команд, соревновавшиеся в девяти весовых категориях. В итоге борьба разыгралась нешуточная, и чемпион в командном зачете был определен только по дополнительным показателям – наибольшему числу первых мест. Сильнейшей команда липецкого областного управления ФСБ, второе место заняли представители УМВД РФ по Липецкой области (обе команды набрали по 90 очков).

Не менее упорно шла шла борьба за третье место: три команды набрали по 88 очков, и в итоге «бронза» досталась управлению Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, также лишь по дополнительным показателям опередившей МЧС и сборную Росгвардии. Шестое место заняли работники УФСИН, набравшие лишь на одно очко меньше «бронзовых» призеров – 87.

Победителями соревнований по гиревому спорту в личном зачете стали:

58 кг. Богомолов (ГУ МЧС)

63 кг. Агимов ( УФССП)

68 кг. Ткачев (УФССП)

73 кг. Чернышев (УФСПП)

78 кг. Шувалов (УФСБ)

85 кг. Срябин (Росгвардия)

95 кг. Коняев (УМВД)

105 кг. Лазарев (УФСИН)

свыше 105 кг. Жданов(УФСБ)

Отметим, что впервые в соревнованиях Спартакиады участвовала команда Росгвардии.

Позади уже 4 вида программы (лыжи, плавание, баскетбол, гири). Турнирная таблица выглядит следующим образом (по сумме мест):

1. УФСБ – 5 очков

2. УМВД – 8

3. ГУ МЧС – 15

4. УФССП – 20

5. УФСИН – 20

6. Авиацентр – 29

7. Таможня – 32

8. В/Ч 5961 – 36

Всего в программе Спартакиады 10 видов, ближайшие соревнования пройдут по стрельбе 12 мая в тире «Динамо». Впереди у силовиков баталии по волейболу, мини-футболу, соревнования по легкой атлетике, боксу, дзюдо.