Новолипецкий комбинат организовал праздничные мероприятия к годовщине Великой Победы

На Новолипецком металлургическом комбинате, основной производственной площадке Группы НЛМК, стартовали мероприятия, приуроченные к празднованию 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината, подготовка к празднику начнется с традиционных субботников в Парке металлургов в Левобережном районе Липецка, где пройдут основные праздничные мероприятия. В этом году дважды около 150 сотрудников компании, работников профкома комбината, ветеранов предприятия примут участие в уборке центральной аллеи парка и прилегающей территории.



Накануне праздника руководители предприятия и ветеранской организации поздравят на дому наиболее заслуженных ветеранов войны из числа бывших работников комбината. Представители НЛМК выступят с лекциями перед школьниками о вкладе советского народа в победу над фашизмом. При поддержке комбината в Зале боевой славы школы №18 г. Липецка открыли экспозицию, посвященную подвигу новолипчан в годы Великой Отечественной войны.



«Наши отцы и деды заплатили очень высокую цену за победу в 1945 году. В каждой российской семье есть свои герои той войны. С полей сражений не вернулся каждый третий из ушедших на фронт новолипецких металлургов. В этом году представители Совета ветеранов посетят на дому и поздравят каждого участника войны из числа бывших работников комбината», - прокомментировал председатель Совета ветеранов НЛМК Борис Косолапов.



Накануне праздника на Новолипецком металлургическом комбинате пройдет всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Работникам предприятия и ветеранам возле главных проходных комбината студенты, одетые в военную форму, раздадут 10 тысяч ленточек - символов памяти Великой Отечественной войны.



В праздничные дни на спортивных объектах НЛМК пройдут соревнования, посвященные Дню Победы. В рамках «Майских молодежных игр» работники комбината будут соревноваться в точности бросков мячами, битами, шарами, а также в прыжках с места и челночной эстафете. 3 мая работники НЛМК примут участие в гала-концерте традиционного конкурса патриотической песни «Крылья Победы».



9 мая три тысячи новолипецких металлургов примут участие в праздничном шествии. В одной колонне представители трудового коллектива и ветераны предприятия пройдут по проспекту Мира до площади И.В. Франценюка. Торжественный митинг, который состоится у Мемориала новолипчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны, завершится парадом воинов Липецкого гарнизона, воспитанников кадетских классов и духового оркестра. После митинга в парке состоится концертная программа творческих коллективов города, будет организована выставка ретро-автомобилей, развернуты полевые кухни.