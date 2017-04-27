Сторонники Навального «не» выйдут на пикет с резиновыми уточками

Митинг команда оппозиционера поменяла на пикеты.

Члены сообщества «Команда Навального — Липецк» отказались от идеи провести в городе митинг. Причиной такого решения стал ответ из мэрии Липецка, где заявителю рекомендовали провести акцию не на площади Петра Великого, а в районе Дома музыки.



В с неудобством площадки «Команда Навального» решила поменять митинг на одиночные пикеты. Сторонники оппозиционера соберутся на площади Петра Великого 29 апреля.



- Лозунг одиночного пикета — "Коррупция — это тоже терроризм ". Гражданских активистов мы призываем не идти 29 апреля на площадь Петра Великого в 14 часов, не брать с собой с собой резиновые уточки и не участвовать во флешмобе «Гражданская прогулка с уточкой Димона», - пишут активисты в соцсетях.



Напомним, что согласно официальной заявке в мэрию Липецка акция посвящена борьбе с терроризмом, согласно реальным планам — недовольству коррупцией в высших эшелонах власти России.