Общество

26 минут назад

Сторонники Навального «не» выйдут на пикет с резиновыми уточками

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#акция #пикет #Навальный
Сторонники Навального «не» выйдут на пикет с резиновыми уточками

Митинг команда оппозиционера поменяла на пикеты.

Члены сообщества «Команда Навального — Липецк» отказались от идеи провести в городе митинг. Причиной такого решения стал ответ из мэрии Липецка, где заявителю рекомендовали провести акцию не на площади Петра Великого, а в районе Дома музыки.

В с неудобством площадки «Команда Навального» решила поменять митинг на одиночные пикеты. Сторонники оппозиционера соберутся на площади Петра Великого 29 апреля.

- Лозунг одиночного пикета — "Коррупция — это тоже терроризм ". Гражданских активистов мы призываем не идти 29 апреля на площадь Петра Великого в 14 часов, не брать с собой с собой резиновые уточки и не участвовать во флешмобе «Гражданская прогулка с уточкой Димона», - пишут активисты в соцсетях.

Напомним, что согласно официальной заявке в мэрию Липецка акция посвящена борьбе с терроризмом, согласно реальным планам — недовольству коррупцией в высших эшелонах власти России.
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#акция #пикет #Навальный

Комментарии (1)

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Александр Павлов

15 минут назад
Будем их мочить в сортире - Так Верховный наш сказал, И опутала Россию Воровская вертикаль. Путин сплотил воровскую власть, Единую Россию создав, И поперла туда вся мразь, Кто совесть и честь потерял. Оголтелое воровство - Это путинской власти лицо. Все чиновники спешат украсть, Чтобы пожить всласть. Власть все в наглую ворует, Народ тупо голосует за эту власть, Чтобы дать ей право Еще больше красть. Воры с галер ворами стали, Даже весла с галер украли. Гнилая галера ко дну идет, Но разве вор народ спасет? Сколько же ты спианиздил, Свиолончелил бабла? Да, нет твоей фамилии, Но рука видна. Больная своим величием, Ложью насквозь пронизана, Плетется Россия в истории, Как кляча, нищетою прибитая.﻿
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