Общество
17 минут назад
Липчан просят оценить аптеку
Опрос проводит УФАС.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области просит земляков пройти опрос. Выявление общественного мнения касается рекламы аптечной сети.
Липецким УФАС России рассматриваются материалы о распространении рекламы при входе в аптеку, следующего содержания: «Низкие цены здесь! Узнайте о наших ценах на сайте…». Ранее в антимонопольный орган поступило обращение, в соответствии с которым указанная информация создает у потребителя впечатление о ценовом преимуществе данной аптеки, что возможно квалифицировать как нарушение требований Закона о рекламе.
Данные опроса используются для правовой оценки рассматриваемой рекламы с точки зрения соответствия ч. 7 ст. 5 №38-ФЗ «О рекламе». Пока все отданные голоса высказаны в пользу авторов рекламы.
Липецким УФАС России рассматриваются материалы о распространении рекламы при входе в аптеку, следующего содержания: «Низкие цены здесь! Узнайте о наших ценах на сайте…». Ранее в антимонопольный орган поступило обращение, в соответствии с которым указанная информация создает у потребителя впечатление о ценовом преимуществе данной аптеки, что возможно квалифицировать как нарушение требований Закона о рекламе.
Данные опроса используются для правовой оценки рассматриваемой рекламы с точки зрения соответствия ч. 7 ст. 5 №38-ФЗ «О рекламе». Пока все отданные голоса высказаны в пользу авторов рекламы.
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