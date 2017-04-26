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МиГ-31 потерпел крушение в Бурятии

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#крушение #истребитель
МиГ-31 потерпел крушение в Бурятии

Истребитель упал на полигоне.

Истребитель МиГ-31 упал на полигоне в Бурятии в безлюдном месте, пилоты были оперативно эвакуированы, угрозы их жизни и здоровью нет. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Бурятии во время учебного полета разбился истребитель-перехватчик МиГ-31. Инцидент произошел в полдень по московскому времени в районе полигона "Телемба". В район аварии вылетел вертолет поисково-спасательной службы.

В Минобороны отметили, что пилоты самолета успели катапультироваться, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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#крушение #истребитель

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