МиГ-31 потерпел крушение в Бурятии

Истребитель упал на полигоне.

Истребитель МиГ-31 упал на полигоне в Бурятии в безлюдном месте, пилоты были оперативно эвакуированы, угрозы их жизни и здоровью нет. Об этом сообщили в Минобороны России.



В Бурятии во время учебного полета разбился истребитель-перехватчик МиГ-31. Инцидент произошел в полдень по московскому времени в районе полигона "Телемба". В район аварии вылетел вертолет поисково-спасательной службы.



В Минобороны отметили, что пилоты самолета успели катапультироваться, их жизни и здоровью ничего не угрожает.