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сегодня, 15:44
МиГ-31 потерпел крушение в Бурятии
Истребитель упал на полигоне.
Истребитель МиГ-31 упал на полигоне в Бурятии в безлюдном месте, пилоты были оперативно эвакуированы, угрозы их жизни и здоровью нет. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Бурятии во время учебного полета разбился истребитель-перехватчик МиГ-31. Инцидент произошел в полдень по московскому времени в районе полигона "Телемба". В район аварии вылетел вертолет поисково-спасательной службы.
В Минобороны отметили, что пилоты самолета успели катапультироваться, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
В Бурятии во время учебного полета разбился истребитель-перехватчик МиГ-31. Инцидент произошел в полдень по московскому времени в районе полигона "Телемба". В район аварии вылетел вертолет поисково-спасательной службы.
В Минобороны отметили, что пилоты самолета успели катапультироваться, их жизни и здоровью ничего не угрожает.