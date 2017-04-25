Общество
сегодня, 17:04
Депутат Липецкого горсовета подал плохой пример детям
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«Единоросс» Михаил Селезнев припарковал свой джип «Чероки» на тротуаре.
Сегодня перед входом в горсовет, где проходила очередная сессия горсовета, на тротуар кто-то припарковал джип «Чероки». Оказавшиеся рядом сотрудники ДПС сообщили GOROD48, что водитель внедорожника нарушил ст. 12.19 КоАП РФ, которая предусматривает за такую парковку штраф в размере 500 рублей.
Как выяснил GOROD48, джип принадлежит ООО «Гранум», компании, работающей, судя по ее рекламному сайту, «в сфере строительства и реконструкции предприятий, занимающихся переработкой и хранением продукции растениеводства». Ее руководителем является «единоросс» Михаил Селезнев, депутат горсовета по 10-му избирательному округу.
На одном из автомобильных сайтов машина Селезнева названа «первым Grand Cherokee в регионе». Очевидно, ее владелец считает так же, иначе бы припарковался вдоль дороги по улице Советской, как это делают его коллеги по депутатскому корпусу. Но Михаил Селезнев поставил свой внедорожник ценой до 3 млн рублей вне дороги - на тротуар. Чем подал плохой пример трем своим детям.
Это уже второй случай того, как GOROD48 ловит в этом году депутатов горсовета на нарушениях как Кодекса об административных правонарушениях, так и на нарушениях элементарной этики. Первым был депутат-«единоросс» Владимир Скуридин.
Как выяснил GOROD48, джип принадлежит ООО «Гранум», компании, работающей, судя по ее рекламному сайту, «в сфере строительства и реконструкции предприятий, занимающихся переработкой и хранением продукции растениеводства». Ее руководителем является «единоросс» Михаил Селезнев, депутат горсовета по 10-му избирательному округу.
На одном из автомобильных сайтов машина Селезнева названа «первым Grand Cherokee в регионе». Очевидно, ее владелец считает так же, иначе бы припарковался вдоль дороги по улице Советской, как это делают его коллеги по депутатскому корпусу. Но Михаил Селезнев поставил свой внедорожник ценой до 3 млн рублей вне дороги - на тротуар. Чем подал плохой пример трем своим детям.
Это уже второй случай того, как GOROD48 ловит в этом году депутатов горсовета на нарушениях как Кодекса об административных правонарушениях, так и на нарушениях элементарной этики. Первым был депутат-«единоросс» Владимир Скуридин.
17 1641
бочка с цементом
котя
Житель
Владимир
Липецкие пацаны.
Доцент
Денис
Колян
Сергей
Василий