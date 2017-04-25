Общество

сегодня, 17:04

Депутат Липецкого горсовета подал плохой пример детям

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Депутат Липецкого горсовета подал плохой пример детям

«Единоросс» Михаил Селезнев припарковал свой джип «Чероки» на тротуаре.

Сегодня перед входом в горсовет, где проходила очередная сессия горсовета, на тротуар кто-то припарковал джип «Чероки». Оказавшиеся рядом сотрудники ДПС сообщили GOROD48, что водитель внедорожника нарушил ст. 12.19 КоАП РФ, которая предусматривает за такую парковку штраф в размере 500 рублей.

Как выяснил GOROD48, джип принадлежит ООО «Гранум», компании, работающей, судя по ее рекламному сайту, «в сфере строительства и реконструкции предприятий, занимающихся переработкой и хранением продукции растениеводства». Ее руководителем является «единоросс» Михаил Селезнев, депутат горсовета по 10-му избирательному округу.

На одном из автомобильных сайтов машина Селезнева названа «первым Grand Cherokee в регионе». Очевидно, ее владелец считает так же, иначе бы припарковался вдоль дороги по улице Советской, как это делают его коллеги по депутатскому корпусу. Но Михаил Селезнев поставил свой внедорожник ценой до 3 млн рублей вне дороги - на тротуар. Чем подал плохой пример трем своим детям.

Это уже второй случай того, как GOROD48 ловит в этом году депутатов горсовета на нарушениях как Кодекса об административных правонарушениях, так и на нарушениях элементарной этики. Первым был депутат-«единоросс» Владимир Скуридин.
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Комментарии (17)

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бочка с цементом

25 минут назад
Для «Житель» Проникся…, одобряю, горячо и вдохновенно, искренне и от всей души поддерживаю Вашу справедливую и объективную оценку политической и моральной ментальности членов и члеников этой (прости Господи) так называемой партии.
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котя

29 минут назад
Да срать ему на штраф в 500 рублей, слуги народа у нас хорошо зарабатывают. Может себе позволить
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Житель

сегодня, 17:51
Если едросс значит сволоч и вор
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Владимир

сегодня, 17:33
В депутаты нормальных уже не берут...
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Липецкие пацаны.

сегодня, 17:32
А почему унего номер петушиный! Он наверное из пула Тербунского.
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Доцент

сегодня, 17:28
Гнида отпетая этот татупедишко
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Денис

сегодня, 17:27
Хватит завидовать,берите вёдра,тряпки,и подтягивайтесь, помоем бедолаге авто пускай на чистом домой едет.
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Колян

сегодня, 17:23
Походу Вовка Скуридин его место занял,на заднем плане на фото его танк стоит,помню выговор ему за грязный авто сделал,вижу исправился. Молодчина.
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Сергей

сегодня, 17:18
Хороший автомобиль,где заявку подать в слуги народа?очень хочется такой авто где попало,и почище парковать.
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Василий

сегодня, 17:17
Ему всё можно и дозволено
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