Общество

сегодня, 16:03

Марш памяти в честь погибших ветеранов боевых действий пройдёт в Липецке 2 мая

413
#марш #интернационалисты
1
Марш памяти в честь погибших ветеранов боевых действий пройдёт в Липецке 2 мая

Массовая акция «Памяти павших во имя живых» запланирована в городе Липецке, на «Аллее ветеранов боевых действий» (вдоль Быханова сада, от ост. «Завод пусковых двигателей», до д/с «Спартак»). 

Организатором мероприятия выступает Липецкое областное отделение РСВА и Липецкое региональное отделение Политической партии «Патриоты России». 

Многочисленный марш с фотографиями погибших во всех локальных конфликтах, с последующим митингом возле мемориала «Скорбящие матери» пройдет в Липецке второй раз и акция станет традиционной.

 - Мы не считаем, что такая акция копирует «Бессмертный полк», на происходящее надо смотреть шире – ведь в стране уже выросло несколько поколений «иванов, не помнящих родства», сообщил один из организаторов акции Андрей Григорьев. - Мы убеждёны, что память павших воинов-интернационалистов, участников боевых действий в Азербайджане, Нагорном Карабахе, Приднестровье, Таджикистане, Абхазии, Чечне, Дагестане, Южной Осетии, Донбассе и Сирии необходимо чтить также как и память героических дедов и прадедов, отдавших жизнь на Великой Отечественной войне.  В нашей стране свято чтут память тех, кто защищал страну от фашизма, но как-то совсем неохотно говорят о тех, кто также совершал подвиги, также жертвовал своей жизнью в борьбе с бандформированиями и террористами всех мастей. Мы выражаем надежду, что многие липчане не останутся равнодушными к акции «Памяти павших во имя живых» и соберутся на аллее в намеченный день, который выбран не случайно – 2 мая в области отмечают День памяти павших в локальных конфликтах ветеранов боевых действий.

Предполагаемое время начала акции 9.30. Сбор участников возле доски почета (поворот на ул. Балмочных). Более подробная информация о времени начала мероприятия будет опубликована после согласования мероприятия с городскими властями. 

413
#марш #интернационалисты
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На обрушившемся складе PepsiCo хранилось 28 миллионов литров сока
#обрушение склада Pepsico
13
На обрушившемся складе PepsiCo хранилось 28 миллионов литров сока

57 минут назад

Происшествия
Серьёзных изменений состава воды в реке Дон пока не выявлено
#обрушение склада Pepsico
Серьёзных изменений состава воды в реке Дон пока не выявлено

сегодня, 17:24

Происшествия
Пропавшая в начале апреля женщина найдена живой
#пропавшие без вести
Пропавшая в начале апреля женщина найдена живой

сегодня, 16:39

Происшествия