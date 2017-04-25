Марш памяти в честь погибших ветеранов боевых действий пройдёт в Липецке 2 мая

Массовая акция «Памяти павших во имя живых» запланирована в городе Липецке, на «Аллее ветеранов боевых действий» (вдоль Быханова сада, от ост. «Завод пусковых двигателей», до д/с «Спартак»).

Организатором мероприятия выступает Липецкое областное отделение РСВА и Липецкое региональное отделение Политической партии «Патриоты России».

Многочисленный марш с фотографиями погибших во всех локальных конфликтах, с последующим митингом возле мемориала «Скорбящие матери» пройдет в Липецке второй раз и акция станет традиционной.

- Мы не считаем, что такая акция копирует «Бессмертный полк», на происходящее надо смотреть шире – ведь в стране уже выросло несколько поколений «иванов, не помнящих родства», сообщил один из организаторов акции Андрей Григорьев. - Мы убеждёны, что память павших воинов-интернационалистов, участников боевых действий в Азербайджане, Нагорном Карабахе, Приднестровье, Таджикистане, Абхазии, Чечне, Дагестане, Южной Осетии, Донбассе и Сирии необходимо чтить также как и память героических дедов и прадедов, отдавших жизнь на Великой Отечественной войне. В нашей стране свято чтут память тех, кто защищал страну от фашизма, но как-то совсем неохотно говорят о тех, кто также совершал подвиги, также жертвовал своей жизнью в борьбе с бандформированиями и террористами всех мастей. Мы выражаем надежду, что многие липчане не останутся равнодушными к акции «Памяти павших во имя живых» и соберутся на аллее в намеченный день, который выбран не случайно – 2 мая в области отмечают День памяти павших в локальных конфликтах ветеранов боевых действий.

Предполагаемое время начала акции 9.30. Сбор участников возле доски почета (поворот на ул. Балмочных). Более подробная информация о времени начала мероприятия будет опубликована после согласования мероприятия с городскими властями.