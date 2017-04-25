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Видеоотчет о феерической победе «Металлурга» в Пензе

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#Футбол #видеоотчет #"Металлург"
Видеоотчет о феерической победе «Металлурга» в Пензе

Три гола в ворота хозяев, бесподобный Скрипник на последнем рубеже и мощная игра всей нашей команды.

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Липецкий «Металлург» одержал вторую подряд победу в 2017 году, уверенно обыграв в Пензе «Зенит» - 3:1.

Голы в составе нашей команды забили Андрей Овчинников (с пенальти), Руслан Ахвледиани и Константин Титов. Подробности матча можно узнать здесь.

Мы же предлагаем вашему вниманию видеоотчет о красивой победе подопечных Сергея Машнина.

Добавим, что «Металлург» поднялся уже на 6-е место в турнирной таблице, а следующий матч нас ждет совсем скоро – в воскресение, 30 апреля, «сталевары» на своей временной домашней арене «Сокол» примут «Сатурн» из подмосковного Раменского.

Фото http://pravda-news.ru, исходник видео К "Зенит" (Пенза), использован трек "Live is Life" ргуппы "Opus".



185
#Футбол #видеоотчет #"Металлург"

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