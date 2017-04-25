Видеоотчет о феерической победе «Металлурга» в Пензе

Три гола в ворота хозяев, бесподобный Скрипник на последнем рубеже и мощная игра всей нашей команды.

Липецкий «Металлург» одержал вторую подряд победу в 2017 году, уверенно обыграв в Пензе «Зенит» - 3:1.

Голы в составе нашей команды забили Андрей Овчинников (с пенальти), Руслан Ахвледиани и Константин Титов. Подробности матча можно узнать здесь.

Мы же предлагаем вашему вниманию видеоотчет о красивой победе подопечных Сергея Машнина.

Добавим, что «Металлург» поднялся уже на 6-е место в турнирной таблице, а следующий матч нас ждет совсем скоро – в воскресение, 30 апреля, «сталевары» на своей временной домашней арене «Сокол» примут «Сатурн» из подмосковного Раменского.



Фото http://pravda-news.ru, исходник видео К "Зенит" (Пенза), использован трек "Live is Life" ргуппы "Opus".



