Москвич на липецкой машине обокрал жителя Тамбова

Добычей вора стали 45 тысяч рублей

На улице Чичканова города Тамбова из автомобиля «Газель» было похищено 45 тысяч рублей. Экспедитор покинул автомобиль, оставив дверь открытой. Этим обстоятельством воспользовался неизвестный. Он проник внутрь, откуда забрал все деньги.

Процесс проникновения в автомобиль был зафиксирован камерами видеонаблюдения, расположенными на здании близлежащего кафе. Просмотрев записи, сотрудники полиции установили марку и цвет машины, на которой уехал подозреваемый. В розыск был объявлена «Тойота Королла» с номерами Липецкой области. По полученной ориентировке данный автомобиль был остановлен на одной из улиц города Тамбова. Водитель – 46-летний житель столичного региона – был доставлен в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Тамбову для проведения проверки по факту его причастности к совершению кражи. В ходе досмотра автомобиля были найдены похищенные 30 тысяч рублей. Остальное мужчина потратил на личные нужды.

В отношении мужчины отделом дознания было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». В процессе расследования проводится сбор улик и доказательств подтверждения противоправной деятельности. Подозреваемый уже компенсировал часть причиненного материального ущерба. В ближайшее время обещает выплатить оставшуюся сумму, сообщает УМВД России по Тамбовской области.