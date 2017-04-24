32 минуты назад
Самая высокая зарплата в Липецкой области – в Добринском районе
Кто и сколько зарабатывает в нашем регионе.
Составлен рейтинг зарплат в различных районах Липецкой области. Согласно его данным, больше всего в регионе в среднем зарабатывают жители Добринского района – 24 653 рубля. На втором месте жители Липецкого района – 24 301, на третьем – работники Хлевенского 20 770.
Далее места в рейтинге распределились следующим образом:
4. Краснинский район – 20 688
5. Тербунский район – 20 564
6. Грязинский район – 20 272
7. Долгоруковский 20 262
8. Данковский район – 20 065
9. Лебедянский – 19 805
10. Лев-Толстовский - 19 688
11. Измалковский район – 19 592
12. Чаплыгинский - 19 589
13. Воловский район – 19 354
14. Усманский район – 18 326
15. Задонский – 17 758
16. Добровский – 17 218
17. Елецкий район – 17 000
18. Становлянский – 14 682
В большинстве районов зарплата выросла по сравнению с 2016 годом, но в трех она упала – Хлевенской, Чаплыгинском и, что удивительно, самом «богатом» Добринском, где год назад люди получали еще больше.
Фото sibkray.ru