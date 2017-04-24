Самая высокая зарплата в Липецкой области – в Добринском районе

Кто и сколько зарабатывает в нашем регионе.

Составлен рейтинг зарплат в различных районах Липецкой области. Согласно его данным, больше всего в регионе в среднем зарабатывают жители Добринского района – 24 653 рубля. На втором месте жители Липецкого района – 24 301, на третьем – работники Хлевенского 20 770.

Далее места в рейтинге распределились следующим образом:

4. Краснинский район – 20 688

5. Тербунский район – 20 564

6. Грязинский район – 20 272

7. Долгоруковский 20 262

8. Данковский район – 20 065

9. Лебедянский – 19 805

10. Лев-Толстовский - 19 688

11. Измалковский район – 19 592

12. Чаплыгинский - 19 589

13. Воловский район – 19 354

14. Усманский район – 18 326

15. Задонский – 17 758

16. Добровский – 17 218

17. Елецкий район – 17 000

18. Становлянский – 14 682

В большинстве районов зарплата выросла по сравнению с 2016 годом, но в трех она упала – Хлевенской, Чаплыгинском и, что удивительно, самом «богатом» Добринском, где год назад люди получали еще больше.

Фото sibkray.ru