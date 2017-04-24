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Ярмарку вакансий для людей с ограниченными возможностями посетили 200 инвалидов

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Ярмарку вакансий для людей с ограниченными возможностями посетили 200 инвалидов

Не все нашли работу, но осбым успехом пользовалось профессиональное тестирование.

Специализированная ярмарка вакансий для людей прошла в Липецке по инициативе городского центра занятости населения.

Как сообщили в областном управлении труда и занятости, в ярмарке приняло участие 16 работодателей, готовых на условиях временного или постоянного трудоустройства принять 250 граждан, относящихся к категории. инвалидов. Представители работодателей ознакомили соискателей с требованиями к кандидатам, рассказали о специфике работы, о мерах социальной поддержки и уровне заработной платы. Посетили мероприятие более 200 человек.

Специалисты Липецкого городского центра занятости населения консультировали всех желающих по вопросам трудового законодательства, организации собственного дела. Посетители могли получить информацию по рабочим местам городского банка вакансий. Успехом пользовалось профессиональное тестирование.

Фото utiz48.ru

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Комментарии (1)

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Николай

7 минут назад
Почему меня как работодателя не пригласили на ярмарку вакансий? Что за местечковое событие?
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