В Липецке благоустроят территорию у музея

Субботник у Дома мастера пройдёт 25 апреля.

В рамках общероссийской добровольческой акции "Весенняя неделя добра" в Липецкой области 25 апреля пройдут мероприятия по благоустройству территорий населённых пунктов.

В Липецке добровольцев, желающих принять участив в субботнике, будут ждать в 15:00 у дома №2 на улице Ленина. Любой желающий может стать участником акции и оказать помощь в благоустройстве территории, прилегающей к Дому мастера (Художественному музею им. В.С. Сорокина).