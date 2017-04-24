Общество

сегодня, 16:16

В Липецке благоустроят территорию у музея

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#экология #субботник #благоустройство
В Липецке благоустроят территорию у музея

Субботник у Дома мастера пройдёт 25 апреля.

В рамках общероссийской добровольческой акции "Весенняя неделя добра" в Липецкой области 25 апреля пройдут мероприятия по благоустройству территорий населённых пунктов. 

В Липецке добровольцев, желающих принять участив в субботнике, будут ждать в 15:00 у дома №2 на улице Ленина. Любой желающий может стать участником акции и оказать помощь в благоустройстве территории, прилегающей к Дому мастера (Художественному музею им. В.С. Сорокина).

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#экология #субботник #благоустройство

Комментарии (1)

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?!

сегодня, 16:37
Стесняюсь спросить, а что там благоустраивать?
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