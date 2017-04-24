Общество

вчера, 20:50

Липецкие «Неунываки» начали «Вахту Памяти»

3 447
#вахта памяти #неунываки
Липецкие «Неунываки» начали «Вахту Памяти»

Весенний этап областной "Вахты Памяти 2017" стартовал 21 апреля в Воловском районе Липецкой области. 

Активисты Липецкой Областной Общественной Организации «Экспедиционный клуб Неунываки» разбили лагерь на правом берегу реки Кшень, в месте где не так давно находилась деревня Гордеевка.

Поисковиками запланированы работы в районе легендарной высоты 194.0, известной как «Высота Огурец», что расположена недалеко от села Ломигоры. В годы Великой Отечественной войны, в боях за высоту погибло по разным данным от пяти до семи тысяч советских солдат и офицеров.

Также "Неунываки" подготовятся к проведению Межрегиональной Вахты Памяти, которая пройдет на высоте в мае этого года. Ожидается, что в этом мероприятии примут участие 11 отрядов из 6-и регионов России.
3 447
#вахта памяти #неунываки

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Чоооорный рынок

сегодня, 02:52
рынку, не на пустом месте пишу достаточно потрепать учредителей.
ответить

рынку

сегодня, 00:45
Чооорный рынок, откуда такая инфа?
ответить

Чооорный рынок

вчера, 23:15
Скоро хабар появится на черных прилавках.
ответить

Еще в рубрике

Итоги недели: Холод - не тетка!
27
Итоги недели: Холод - не тетка!

16.04.2017 08:00

Неделя 48
Начальство думает долго, а решает мудро
#итоги недели
15
Начальство думает долго, а решает мудро

09.04.2017 08:00

Неделя 48
Итоги недели. Кто богаты, тем и рады
#итоги недели
19
Итоги недели. Кто богаты, тем и рады

02.04.2017 08:00

Неделя 48