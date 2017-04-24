Липецкие «Неунываки» начали «Вахту Памяти»

Весенний этап областной "Вахты Памяти 2017" стартовал 21 апреля в Воловском районе Липецкой области.

Активисты Липецкой Областной Общественной Организации «Экспедиционный клуб Неунываки» разбили лагерь на правом берегу реки Кшень, в месте где не так давно находилась деревня Гордеевка.



Поисковиками запланированы работы в районе легендарной высоты 194.0, известной как «Высота Огурец», что расположена недалеко от села Ломигоры. В годы Великой Отечественной войны, в боях за высоту погибло по разным данным от пяти до семи тысяч советских солдат и офицеров.



Также "Неунываки" подготовятся к проведению Межрегиональной Вахты Памяти, которая пройдет на высоте в мае этого года. Ожидается, что в этом мероприятии примут участие 11 отрядов из 6-и регионов России.

