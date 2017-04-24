Общество

вчера, 16:15

Елецкий алкоголик обругал матом пытавшихся спасти его медиков и неравнодушного горожанина

8 1292
#медики #алкоголизм
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Елецкий алкоголик обругал матом пытавшихся спасти его медиков и неравнодушного горожанина

Пользователь Youtube Draysis поделился видео попытки спасания замерзающего мужчины в Ельце.

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«Иду я такой домой в три часа ночи, и на пересечении улиц Коммунаров и Мира слышу какое-то невнятное мычание, подхожу ближе, и оказывается это синегвардеец обфигачилсяя боярки, и просит меня о помощи. Я решил вызвать «скорую» ... И вот вам небольшой фрагмент, как мы её ждем», сообщил в пояснении к видео ельчанин.

« К сожалению дальше я зафиксировать не смог, у меня разрядился мобильник. Но, расскажу в двух словах, сначала же он извинился и попросил, чтобы «скорая» приехала быстрее, якобы он очень-очень сильно замёрз, на что я ответил: "Это зависит не от меня!". И вот тут на меня полилась вторая порция трёхэтажного мата, и самое "забавное", что когда приехала скорая, это произошло и в их адрес. Всё было бы смешно, если бы не было так грустно!»

"Синегвардеец", как назвал его автор видео, кроме всего прочего, пока дожидался медиков, посылал своего спасителя за сигаретами и оскорблял при этом.

P.S. Из-за обилия мата GOROD48 отредактировал видео. 

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#медики #алкоголизм
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Комментарии (8)

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Я

8 минут назад
ГНИДА СИНЯЯ...
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mygorod48.ru\curochkinruslan

сегодня, 02:33
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com
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82

вчера, 22:26
Автор даун. Инфа 100
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влипецкепить

вчера, 21:39
вытрезвители вернуть и пьяными должна заниматься национальная гвардия а не скорая помощь
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да уж

вчера, 18:40
у нас в Чаплыгине много таких и не только матом обложат еще и морду набьют
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Боцман

вчера, 18:00
Алканов - в ад !
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Миклуха

вчера, 17:04
Причем тут скорая. Неравнодушный отведи его в теплое место!
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1-ый

вчера, 17:03
А пока скорая "лечила" этого больного от "холода", кто-то мог и не дождаться действительно скорой помощи. А автору, хотелось бы посоветовать почитать при каких случаях вызывается 03. Повод - "очень-очень сильно замёрз" - это не повод для вызова скорой помощи У меня в доме батареи холодные и я тоже очень-очень сильно замёрз, может тоже, скорую вызвать?
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