Елецкий алкоголик обругал матом пытавшихся спасти его медиков и неравнодушного горожанина

Пользователь Youtube Draysis поделился видео попытки спасания замерзающего мужчины в Ельце.

«Иду я такой домой в три часа ночи, и на пересечении улиц Коммунаров и Мира слышу какое-то невнятное мычание, подхожу ближе, и оказывается это синегвардеец обфигачилсяя боярки, и просит меня о помощи. Я решил вызвать «скорую» ... И вот вам небольшой фрагмент, как мы её ждем», сообщил в пояснении к видео ельчанин.

« К сожалению дальше я зафиксировать не смог, у меня разрядился мобильник. Но, расскажу в двух словах, сначала же он извинился и попросил, чтобы «скорая» приехала быстрее, якобы он очень-очень сильно замёрз, на что я ответил: "Это зависит не от меня!". И вот тут на меня полилась вторая порция трёхэтажного мата, и самое "забавное", что когда приехала скорая, это произошло и в их адрес. Всё было бы смешно, если бы не было так грустно!»

"Синегвардеец", как назвал его автор видео, кроме всего прочего, пока дожидался медиков, посылал своего спасителя за сигаретами и оскорблял при этом.

P.S. Из-за обилия мата GOROD48 отредактировал видео.