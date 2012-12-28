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В Липецке во дворе дома на улице Ладыгина упало дерево: повреждены автомобиль и балконы
В мире
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47 минут назад
Кольцо выжившей пассажирки «Титаника» продали за $145 тыс.
Считается, что кольцо было подарено ей на помолвку. На протяжении десятилетий оно бережно хранилось в семье Дафф-Гордон, где передавалось по наследству. Вместе с кольцом покупатель, имя которого не разглашается, получил письмо, подтверждающее его происхождение, а также официальный сертификат на бриллиант, выданный Бирмингемской пробирной палатой.
Также за 24 тыс. фунтов ($31 тыс.) на торгах был продан портсигар лондонской фирмы Asprey, подаренный супругами Дафф-Гордон судовому казначею парохода "Карпатия", который подобрал их после крушения "Титаника", Эрнесту Брауну в знак благодарности за помощь.
В 1912 году леди Дафф-Гордон отправилась в Соединенные Штаты на "Титанике" по делам, связанным с нью-йоркским филиалом ее модного дома Maison Lucille. Вместе с мужем - землевладельцем и аристократом Космо Даффом-Гордоном - она приобрела билеты первого класса на вымышленные имена мистера и миссис Морган.
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