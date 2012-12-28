В поликлинике на улице Невского протекла крыша: с подрядчика требуют почти 5 миллионов рублей

Поликлинику залило с четвёртого по первый этаж. 84 пациента не смогли пройти флюорографию.

Арбитражный суд рассматривает иск Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед» к ООО «Строительное управление-3 «ЛипецкСтальСтройИнвест» о взыскании ущерба в 4,95 миллиона рублей за некачественный ремонт кровли поликлиники по улице Невского, 25.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, контракт на капремонт фасада и кровли поликлиники был заключен 26 мая 2025 года. Но работу подрядчик выполнил не полностью, к тому же с нарушением технологии, и больница одностороннем порядке от договора отказалась, а УФАС включило ООО «Строительное управление-3 «ЛипецкСтальСтройИнвест» в реестр недобросовестных компаний. А потом в поликлинике протекла крыша и её залило с четвёртого по первый этаж. Экспертиза назвала причины потопа — нарушение технологии устройства мягкой кровли, а также применение материалов с нарушенными условиями хранения.Вода повредила систему автоматической пожарной сигнализации: из-за пробоя изоляции электропроводки вышли из строя пожарные извещатели и светильники. Также поликлиника не могла использовать диагностическое оборудование, и 84 пациентов не прошли флюорографию.Стоимость восстановления полклиники от потопа оценили в 4,7 миллиона рублей, упущенную выгоду — в 17 609 рублей и ещё в 189 000 рублей — стоимость экспертизы.