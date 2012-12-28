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Общество
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сегодня, 13:06
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В поликлинике на улице Невского протекла крыша: с подрядчика требуют почти 5 миллионов рублей
Поликлинику залило с четвёртого по первый этаж. 84 пациента не смогли пройти флюорографию.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, контракт на капремонт фасада и кровли поликлиники был заключен 26 мая 2025 года. Но работу подрядчик выполнил не полностью, к тому же с нарушением технологии, и больница одностороннем порядке от договора отказалась, а УФАС включило ООО «Строительное управление-3 «ЛипецкСтальСтройИнвест» в реестр недобросовестных компаний. А потом в поликлинике протекла крыша и её залило с четвёртого по первый этаж. Экспертиза назвала причины потопа — нарушение технологии устройства мягкой кровли, а также применение материалов с нарушенными условиями хранения.
Вода повредила систему автоматической пожарной сигнализации: из-за пробоя изоляции электропроводки вышли из строя пожарные извещатели и светильники. Также поликлиника не могла использовать диагностическое оборудование, и 84 пациентов не прошли флюорографию.
Стоимость восстановления полклиники от потопа оценили в 4,7 миллиона рублей, упущенную выгоду — в 17 609 рублей и ещё в 189 000 рублей — стоимость экспертизы.
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