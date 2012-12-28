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26 минут назад

Пляжи в ОАЭ закрыли из-за нефтяного пятна

Напряженность в ближневосточном регионе затронула и туристический сектор. В Объединенных Арабских Эмиратах экстренно закрывают пляжи из-за нефтяного пятна, которое уже приблизилось к курортным районам Шарджи, сообщает РЕН ТВ.

Загрязнение возникло из-за утечки с танкера, атакованного в начале октября в Ормузском проливе. Ранее жители разных районов страны сообщали о запахе бензина.

Специалисты принимают меры, чтобы не допустить попадания топлива на побережье. Зона поражения распространилась уже более чем на 35 км. Отдыхающих призвали соблюдать меры предосторожности.
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