Раненому при атаке БПЛА становится лучше: он начал есть и поговорил по телефону с матерью
Липецкая вечЁрка: как спасали раненого в сердце, грибы все еще атакуют и перерасчет за тепло
Должник по алиментам не открыл приставам: дверь вскрыли, а липчанина арестовали на 10 суток
Выходные в Липецке: памяти маэстро, местные сказки, в конце сезона наградят не футболистов, а болельщиков
Полицейские задержали в Ельце подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам иностранца
В мире
40
26 минут назад
Пляжи в ОАЭ закрыли из-за нефтяного пятна
Загрязнение возникло из-за утечки с танкера, атакованного в начале октября в Ормузском проливе. Ранее жители разных районов страны сообщали о запахе бензина.
Специалисты принимают меры, чтобы не допустить попадания топлива на побережье. Зона поражения распространилась уже более чем на 35 км. Отдыхающих призвали соблюдать меры предосторожности.
0
0
0
0
0
Комментарии