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В России
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сегодня, 11:05
ФАС подозревает «Пятерочку» в дискриминации воронежского производителя молока
Воронежское управление федеральной Антимонопольной службы (УФАС) России возбудило дело в отношении ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») по признакам нарушения торгового законодательства. Поводом стали обращения граждан об отсутствии в магазинах сети товаров местного производителя – Россошанского молочного комбината.
Торговая сеть сократила закупки молока предприятия на 96,5%, продолжив продавать аналогичную продукцию других поставщиков, — сообщает пресс-служба ФАС.
Ранее в Воронежское УФАС России поступили обращения граждан об отсутствии молока местного производителя в магазинах «Пятерочка» (ООО «Агроторг»).
Молочный комбинат сообщил, что с августа 2026 года ООО «Агроторг» прекратило закупать отдельные позиции продукции, аргументировав это низкими продажами. При этом производитель указал, что в период с января по июль 2026 года объем продаж молока в торговую сеть вырос втрое.
Анализ территориального управления службы показал, что розничная стоимость молока этого производителя была ниже цен на аналогичную продукцию представленных в сети марок.
По мнению ФАС, сокращение закупок и розничной реализации молока местного производителя при сохранении продаж продукции конкурентов может свидетельствовать о создании дискриминационных условий, а также ограничивать права потребителей на приобретение товара по доступной цене.
Воронежское УФАС России усмотрело в таких действиях признаки нарушения торгового законодательства и возбудило дело в отношении ООО «Агроторг». В случае установления вины компании грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.
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