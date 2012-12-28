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В мире
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53 минуты назад
Во Франции выявили первый в истории случай заражения человека вирусом Шамонда
Во Франции выявили первый в истории случай заражения человека вирусом Шамонда, он оказался летальным.
«Пациент с тяжелым иммунодефицитом, проходивший лечение в больнице Лиона от серьезного заболевания, был инфицирован вирусом Шамонда. Он скончался в начале октября. Клинические, биологические и эпидемиологические исследования продолжаются», — говорится в заявлении правительства Франции.
Считалось, что вирус Шамонда не передается человеку, по причине чего происшествие является первым в истории задокументированным случаем его обнаружения у человека. Власти подчеркнули, что вирус не представляет угрозы здоровью населения.
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