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10
53 минуты назад

Во Франции выявили первый в истории случай заражения человека вирусом Шамонда

Во Франции выявили первый в истории случай заражения человека вирусом Шамонда, он оказался летальным.

Власти Франции сообщили о первом в истории случае заражения человека вирусом Шамонда, пациент умер в больнице, — передает ТАСС.

«Пациент с тяжелым иммунодефицитом, проходивший лечение в больнице Лиона от серьезного заболевания, был инфицирован вирусом Шамонда. Он скончался в начале октября. Клинические, биологические и эпидемиологические исследования продолжаются», — говорится в заявлении правительства Франции.

Считалось, что вирус Шамонда не передается человеку, по причине чего происшествие является первым в истории задокументированным случаем его обнаружения у человека. Власти подчеркнули, что вирус не представляет угрозы здоровью населения.
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