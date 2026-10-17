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9
8 минут назад

Мальчик из России погиб в египетском отеле

11-летний мальчик погиб на территории пятизвездочного отеля Swissotel в египетском Шарм-эш-Шейхе. Трагедия произошла вечером 14 октября возле бассейна, сообщает Газета.ру со ссылкой на SHOT.

«Во время игры мальчик спрыгнул с гамака на электрический кабель возле деревьев с подсветкой и получил смертельный удар током. Другой школьник попытался его оттащить, но также пострадал», — говорится в публикации. Отец погибшего ребенка утверждает, что кабель был без устройства защитного отключения. Туристы в разговоре с Mash обратили внимание, что земля возле кабеля после полива газонов была мокрой, что «увеличило риски смертельного удара током».

Тем временем российские дипломаты помогают родителям организовать отправку тела ребенка домой в кратчайшие сроки.
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