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В России
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49 минут назад
В Пермском крае совершен налет на промышленный объект
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали промышленный объект в Пермском крае.
«Есть налет на промышленный объект. Пострадавших, по предварительным данным, нет», — говорится в сообщении в соцсетях.
По его словам, на месте выполняют работу экстренные и оперативные службы, — пишут «Известия».
В министерстве территориальной безопасности Пермского края ранее в этот день сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку БПЛА в регионе. Жителей просили не приближаться к обломкам дронов и не публиковать в социальных сетях материалы о работе систем ПВО.
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