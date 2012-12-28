Прокуратура нашла в Ельце нелегальную гостиницу, но хозяйка жилья с этим не согласна

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрит иск о нецелевом использовании земельного участка под гостиницу в Ельце.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрит иск прокуратуры о запрете использования земельного участка в Ельце не по целевому назначению. Ответчик — женщина- индивидуальный предприниматель, владеющая жилым домом и земельным участком на улице Советской в Ельце.«Как следует из материалов дела, жилой дом, расположенный на земельном участке с видом разрешенного использования «для малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное строительство)», фактически используется в качестве гостиницы. По мнению прокуратуры, такая деятельность не соответствует целевому назначению участка и требует изменения его вида разрешенного использования на «гостиничное обслуживание». Предприниматель в свою очередь настаивает: она сдает помещения в жилом доме по договорам найма жилых помещений, что не противоречит жилищному законодательству и не требует изменения вида разрешенного использования земельного участка», — сообщает объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области.Предварительное судебное заседание назначено на 1 сентября.В интернете легко найти объявление о сдаче этого жилья в центре города c пометкой как у гостиниц: заселение после 14:00, выезд до 12:00. За дополнительную плату можно разместиться с домашними животными. Есть бесплатный Wi-Fi, кондиционер, холодильник, утюг, фен, отопление и даже работает прачечная. Недалеко все елецкие достопримечательности: куранты, Музей народных ремёсел и промыслов, Знаменский женский монастырь, Вознесенский собор и церковь Михаила Архангела.