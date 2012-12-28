Жители села Калабино жалуются на плохую дорогу

Власти обещают ее отсыпать.

Крик о помощи получил GOROD48 от внучки, чья бабушка живет в селе Калабино Задонского округа. Бабушка уже в возрасте, семья скоро будет праздновтаь ее юбилей — 80 лет. Здоровье уже не то, был инфаркт, приходится вызывать скорую помощь, но проехать на улицу Островок, где живет бабушка, не так-то и просто.«Дорога представляет собой грунтовую поверхность, когда-то частично засыпанную дробленным камнем. По прошествии времени ее размыло. В камнях образовались глубокие траншеи и ямы, в которые пожилые люди падают, разбивают колени, другие части тела (моя бабушка ходит с палочкой, по дороге в магазин упала, очень сильно разбила ноги и руки). Бабушка неоднократно обращалась в сельскую администрацию с просьбой хотя бы досыпать щебня в ямы и произвести грейдирование, но никаких действий по этому поводу не предпринято», — написала внучка, — Возможно с Вашей помощью получится достучаться до компетентных органов и помочь людям, в числе которых и моя бабушка».Как сообщил GOROD48 заместитель главы Задонского округа Алексей Бахтин, дорогу планируется отсыпать щебнем в сентябре текущего года.