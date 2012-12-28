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Общество
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сегодня, 11:59
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Жители села Калабино жалуются на плохую дорогу
Власти обещают ее отсыпать.
«Дорога представляет собой грунтовую поверхность, когда-то частично засыпанную дробленным камнем. По прошествии времени ее размыло. В камнях образовались глубокие траншеи и ямы, в которые пожилые люди падают, разбивают колени, другие части тела (моя бабушка ходит с палочкой, по дороге в магазин упала, очень сильно разбила ноги и руки). Бабушка неоднократно обращалась в сельскую администрацию с просьбой хотя бы досыпать щебня в ямы и произвести грейдирование, но никаких действий по этому поводу не предпринято», — написала внучка, — Возможно с Вашей помощью получится достучаться до компетентных органов и помочь людям, в числе которых и моя бабушка».
Как сообщил GOROD48 заместитель главы Задонского округа Алексей Бахтин, дорогу планируется отсыпать щебнем в сентябре текущего года.
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