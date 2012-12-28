Водитель автобуса попал под колеса своего же транспортного средства на улице Ферроспалвной
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сегодня, 12:44
Поздно вечером на Советской столкнулись «Хёндай Солярис» и «Дэу Нексия»: есть пострадавший
За сутки на дорогах Липецкой области произошло три ДТП, в которых один человек погиб и два пострадали.
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, за сутки на дорогах Липецкой области произошло три ДТП, в которых один человек погиб и два пострадали.
О смертельной аварии, которая случилась в 21:05 на улице Ферросплавной в Липецке, мы уже рассказывали. Напомним, там автобус «ЛиАЗ – Ситимакс» в результате самопроизвольного движения задавил 62-летнего водителя.
А в 13:20 на внутридворовой территории на проспекте Победы в Липецке 55-летний водитель «ГАЗ-3221», по предварительным сведениям, при движении задним ходом сбил 79-летнюю пенсионерку. Женщина доставлялась в медицинское учреждение, но после оказания помощи была отпущена.
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